Grażynę Szapołowską już niedługo będzie można podziwiać w programie "Taniec z gwiazdami". Popularna aktorka będzie tańczyć z Janem Klimentem.

Jak blisko są ze sobą Grażyna Szapołowska i Jan Kliment?

W rozmowie z "Super Expressem" skomentowała ostatnie fotografie, na których widać, jak wtula się w przystojnego tancerza oraz całuje go w policzek. Prowadzimy ze sobą poważne rozmowy na temat filmu o historii, życia i dzieci. Nie, to złe zdjęcia, bo my jesteśmy bliżej, niż pokazują - powiedziała Grażyna Szapołowska.

"Jeszcze więcej się dotykamy"

Na tę wypowiedź gwiazdy szybko zareagował tancerz. Kliment potwierdził, że jeszcze więcej dotykają, się z Szapołowską niż pokazały to zdjęcie sprzed kilku dni. Właśnie pokazujecie nieprawdę. Jesteśmy jeszcze bliżej, jeszcze więcej się dotykamy - zdradził Jan Kliment w rozmowie z "Super Expressem".

Grażyna Szapołowska apeluje do żony Jana Klimenta

Aktorka postanowiła zaapelować również do żony Jana Klimenta, która również bierze udział w tej edycji "Tańca z gwiazdami". Lenka. Nie bój się, ja go ogarnę - wyjawiła Grażyna Szapołowska.

W trakcie rozmowy zapytaliśmy również o to, jak Szapołowska dogaduje się z Janem Klimentem. Okazuje się, że tancerz ma otwartość we krwi. Janek to ma we krwi. On ma łatwość porozumiewania się niebywałą i taką optymistyczną, jak zresztą większość Czechów. Ma to w sobie - taką otwartość. Czeski naród jest otwarty, dowcipny - przyznała w rozmowie z nami Grażyna Szapołowska.