Już na początku marca w Polsacie rozpocznie się kolejna edycja show "Taniec z gwiazdami". Wśród tancerzy, którzy będą walczyć o Kryształową kulę są m.in. aktorka Grażyna Szapołowska i dziennikarz Maciej Kurzajewski.

"Mocna stawka"

Andrzej Piaseczny był kiedyś w jury polsatowskiego show. Nadal uważnie śledzi to, co tam się dzieje. Artysta wyraził uznanie dla stacji Polsat za skompletowanie "bardzo mocnej stawki" w "Tańcu z gwiazdami", która przyciąga widzów i podnosi emocje. Nie wiem, kto poradzi sobie najlepiej, ale Polsat od bodajże przedostatniego sezonu naprawdę postawił na bardzo mocną stawkę. I to super, bo program zyskuje na oglądalności (...) Na pewno jest bardzo mocna stawka, więc niezależnie od tego, jakie nazwiska padną, to będzie naprawdę emocjonujące - powiedział w wywiadzie dla JastrząbPost.

Kto by nie chciał zobaczyć tańczącej Grażyny Szapołowskiej? Ponieważ jest aktorką, to wniesie jeszcze inne walory do tego. Mamy przykłady tańczących aktorów, finalistów poprzedniej edycji, którzy zapewniali nam dodatkowe aktorskie elementy w układach tanecznych - mówił Andrzej Piaseczny.

Piaseczny żartuje z Kurzajewskiego

Piosenkarz pozwolił sobie też na pewien żart w stosunku do Macieja Kurzajewskiego, obecnego partnera Katarzyny Cichopek, która z kolei jest byłą żoną tancerza Marcina Hakiela.Maciek powinien z Hakielem zatańczyć! Raczej humorystycznie to powiedziałem, ze względu na obyczajowe sytuacje - żartował Andrzej Piaseczny w wywiadzie dla JastrząbPost.