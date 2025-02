Sebastian Karpiel-Bułecka i zespół Zakopower od 20 lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Wkrótce widzowie Polsatu będą oglądać go w powracającym wielkim hicie, muzycznym talent show "Must Be The Music". Program po 8 latach przerwy wraca do ramówki stacji powraca "Must Be The Music". W roli jurorów towarzyszą liderowi Zakopower Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Miuosh.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Sebastian Karpiel-Bułecka o ambitniejszej muzyce

Robię, co mogę, żeby zmieniać gusta muzyczne w Polsce, żeby zainteresować ludzi jakimiś ambitniejszymi projektami. Ale wiem, że są takie jednostki i takie grupy ludzi, którym to pasuje i których nie zmienisz. I taka muzyka jest potrzebna - powiedział Sebastian Karpiel-Bułecka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Reklama

Ludzie w Polsce słuchają disco polo, jest zapotrzebowanie na tego typu zespoły, więc też nie można im tego odbierać. Każdy słucha takiej muzyki, która mu się podoba - skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską.

Co się gra na góralskich weselach?

Wokalista zauważył, że rzadko ma do czynienia z disco polo. W regionie Podhala, z którego pochodzi, dominują przede wszystkim tradycyjne melodie góralskie. Rzadko chodzę na wesela, a na te, na których jestem, nie ma disco polo. A na Podhalu to się głównie gra po góralsku - podkreślił.