Filip Chajzer co prawda nie występuje już w telewizji, ale bardzo prężnie działa w mediach społecznościowych i prowadzi budki z kebabem. W ostatnim czasie głośno było też o niedoszłej karierze w MMA. Filip Chajzer ma też problemy ze swoją fundacją "Taka Akcja". Sprawą zajęła się prokuratura, bo chore dzieci, na które przeprowadzano zbiórki, nie dostały pieniędzy. Prokuratura podejrzewa defraudację w fundacji, a miał się jej dopuścić były dyrektor, który miał usłyszeć zarzuty. Filip Chajzer we wszystkich sprawach związanych z fundacją odsyła do swoich prawników.

Filip Chajzer robi zdjęcia w kościele

Filip Chajzer w przeszłości kilkukrotnie wspominał o tym, że religia odgrywa ważną rolę w jego życiu i pomagała mu stanąć na nogi. Teraz na Instagramie pokazał, jak rozpoczyna każdy dzień.

Okazuje się, że 39-latek regularnie odwiedza Świątynię Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. W relacji zamieścił zdjęcia z kościoła. "Tak zaczynam każdy dzień i te dni są bardzo dobre" - napisał w relacji.

Filip Chajzer zachwyca się również obrazem Jezusa Chrystusa, który znajduje się w świątyni. Jednocześnie obok obrazków z kościoła, jakie zamieścił na InstaStories, reklamuje swój... kebab.

Budka z kebabem, która łączy

Niedawno Filip Chajzer zaprosił księdza, by poświęcił nowy punkt z kebabem na Ursynowie w Warszawie. Wszystko pokazał na Instagramie. Ksiądz Karol Oparcik zdecydował się nawet powiedzieć kilka słów. "Ta budka z kebabem może łączyć nie tylko religię, ludzi, ale także różne kultury. I niech tak będzie, niech ci, którzy tu pracują, niech ci, którzy będą tutaj spożywać, cieszą się tym jedzeniem. Niech zawierają nowe znajomości. Zachęcam też do tego, abyśmy częściej byli dla siebie mili i doceniali pracę innych ludzi" - powiedział ksiądz podczas otwarcia punktu gastronomicznego.

