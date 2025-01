Rusza "DDDANCE", taneczne wyzwanie, które zachęca widzów do poznania i nauki kroków inspirowanych różnymi stylami tańca. Przez pięć tygodni zaprezentowanych zostanie 5 układów tanecznych, nawiązujących do różnych dekad, lat 70., 80., 90., 00., aż do obecnych trendów.

Reklama

W nowy rok tanecznym krokiem

Marta Wiśniewska z córką Fabienne i synem Xavierem będą zachęcać do nauki choreografii, które zaprezentują w programie, a które będą inspirowane ruchami tanecznymi charakterystycznymi dla danego okresu. Tutoriale zostaną opublikowane w mediach społecznościowych “Dzień Dobry TVN”. W ciągu tygodnia związanego z daną dekadą będzie można dowiedzieć się więcej nie tylko o tańcu, ale też między innymi o panującej wtedy modzie, historii, muzyce.

Widzowie, którzy wezmą udział w zabawie i nagrają wykonane przez siebie układy, a następnie opublikują je w swoich mediach społecznościowych z hasztagiem #dddance będą mogli zobaczyć swoje wideo w programie.

Kim jest Marta Wiśniewska?

Marta Wiśniewska, szerzej znana jako Mandaryna, zdobyła uznanie jako tancerka i choreografka. Jej kariera nabrała tempa, gdy zaczęła występować z zespołem Ich Troje, gdzie poznała swojego przyszłego męża - Michała Wiśniewskiego. Była drugą żoną lidera Ich Troje. Para zakończyła małżeństwo w 2006 roku.

Ich codzienność mogliśmy oglądać m.in. za sprawą programu „Jestem jaki jestem”. Ślub Marty i Michała, który odbył się w Kirunie. Duet doczekał się dwójki dzieci - Xaviera i Fabienne. Marta Wiśniewska razem z córką Fabienne wzięły udział w ostatniej edycji programu "Azja Express".