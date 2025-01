Beata Kozidrak przez kłopoty ze zdrowiem odwołała swoje koncerty aż do marca. Okazuje się, że piosenkarka trafiła do szpitala. 1 stycznia złożyła życzenia swoim fanom i zamieściła krótki wpis w sieci okraszony nagraniem "Białej armii" w wykonaniu jej przyjaciół. Teraz córka Beaty Kozidrak zaapelowała do fanów. O co prosi?