Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska przez sześć lat uchodzili za idealną parę. Kilka tygodni temu okazało się, że się rozstali. Tancerka i wcielają się w Bożenkę z "Klanu" aktorka potwierdziła te doniesienia w programie Kuby Wojewódzkiego.

Reklama

Maciej Pela udzielił wywiadów na temat rozstania

Od tamtej pory Maciej Pela również zaczął udzielać wywiadów i opowiadać o swoich odczuciach związanych z ich rozstaniem. W "Dzień dobry TVN" mówił o tym, że trudnością będzie dla niego odnalezienie się w nowej rzeczywistości, w której nie będzie spędzać z dziećmi tak dużo czasu, jak kiedyś. Kilka dni temu pojawił się w "Pytaniu na śniadanie". Wyznał, że nadal sytuacja jest dla niego trudna. Przyznał, że chodzi na terapię, ale podkreślił, że teraz jest sobą.

Wymowny wpis Agnieszki Kaczorowskiej

Udało mi się wyjść ze "sztywnego garnituru", pozorów i z tego, co wypada, a co nie (...). Jest to powrót do siebie, do mojego naturalnego charakteru - powiedział Pela. Chwilę po tej rozmowie na profilu Agnieszki Kaczorowskiej pojawił się wpis a właściwie dwa InstaStories z wymownymi cytatami. Tylko martwe ryby płyną z prądem - brzmiał jeden z nich.

Agnieszka Kaczorowska zamieściła cytat o śmieciach

Na drugim udostępniła cytat ze Zbigniewa Herberta opublikowany przez jednego z obserwatorów. Płynie się zawsze do źródła, pod prąd. Z prądem płyną śmieci- czytamy. Czyżby obydwa odnosiły się do wypowiedzi prawie byłego męża? W programie Kuby Wojewódzkiego celebrytka zapowiedziała, że odnosi się do rozstania z Maciejem Pelą pierwszy i ostatni raz. W kolejnych udzielanych wywiadach często poruszała ten temat.