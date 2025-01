Ostatnio wiele mówi się o sprzedaży TVN. Firma Warner Bros. Discovery oficjalnie rozpoczęła ten proces. Wg Reutersa cena TVN może sięgać 1 mld euro. Sytuacja ta budzi szerokie zainteresowanie na rynku medialnym w Polsce. Zmiana właściciela może mieć wpływ na stabilność zatrudnienia i linię programową stacji. Coraz częściej słyszy się, że pracownicy stacji obawiają się o swoją przyszłość.

Teraz okazało się, że Cezary Grochot ogłosił zakończenie współpracy ze stacją po 27 latach. Dziennikarz pracował w TVN od chwili powstania "Faktów". W marcu ub.r. media informowały, że od jesieni 2023 r. w flagowym programie informacyjnym stacji nie pojawiały się jego materiały. Powodem miała być potrzeba "podreperowania zdrowia".

Pożegnanie po latach

We wpisie na platformie X Cezary Grochot poinformował, że 2025 rok będzie dla niego czasem zmian. Zapowiedział też, że zamierza podzielić się swoimi wspomnieniami z pracy w TVN, które zgromadził na przestrzeni niemal trzech dekad.

"Masa mrocznych historii"

"Wszystkiego dobrego w 2025 roku! Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN. 27 lat. Sam nie wiem, kiedy to minęło. Co dalej? Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami. Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania "Faktów" byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać" - napisał dziennikarz.