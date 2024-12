"Pytania na śniadanie" ma już nową szefową. Miejsce kontrowersyjnej Kingi Dobrzyńskiej zajęła Barbara Dziedzic. To nie koniec nowinek. Do programu powrócił również bardzo lubiany Łukasz Nowicki. Aktor odszedł ze śniadaniówki, by poświęcić się swojej podróżniczej pasji, ale postanowił znowu zostać prowadzącym "Pytanie na śniadanie".

Z kim poprowadzi "Pytanie na śniadanie" Robert Stockinger?

Z widzami pożegnał się duet, składający się z Joanny Górskiej i Roberta Stockingera. Mają dostać nowych partnerów. Media donoszą, że to nie koniec nowinek w "Pytaniu na śniadanie". Do ekipy dołącza Miss Polonia Krystyna Sokołowska. Będzie nową partnerką Roberta Stockingera. Zadebiutuje już w piątek, 6 grudnia.

Kim jest Krystyna Sokołowska?

27-letnia Krystyna Sokołowska zdobyła tytuł Miss Polonia 2022. Dwa lata później reprezentowała Polskę w finale konkursu Miss World. Modelka wystąpiła także podczas konkursu Miss Earth 2019, gdzie znalazła się w finałowej dziesiątce najpiękniejszych kobiet na naszej planecie.

Jej ogromną pasją jest sport, trenuje gimnastykę artystyczną. Gra też na fortepianie. Krystyna Sokołowska zna dwa języki obce - to angielski i rosyjski. Jest absolwentką dwóch kierunków studiów - wychowania fizycznego oraz finansów i rachunkowości.