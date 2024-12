Izabella Krzan przez ostatnich kilka lat związana była z TVP. Prowadziła "Pytanie na śniadanie" oraz odsłaniała litery w teleturnieju "Koło Fortuny".

Kiedy na Woronicza doszło do zmian, podobnie jak jej pozostali koledzy i koleżanki pożegnała się z pracą. Długo nie pozostawała bezrobotna.

Otrzymała propozycję od Kanału Zero i obecnie prowadzi tam poranne programy. Izabella Krzan otrzymała również propozycję od TV Style. Przez chwilę była prowadzącą talk show "Dobry wieczór" emitowanym na TVN Style.

Izabella Krzan żegna się z TVN Style? Taką decyzję podjęła stacja

Wraz z nią program ten prowadzili Kasia Węsierska, Jakob Kosel oraz Karol Paciorek.Programpierwotnie miał mieć premierę 30 września. Jego start przesunięto na 14 października. Niestety nie zyskał uwagi widzów. Oglądało go średnio zaledwie 13 tys. widzów i dlatego ten format został zawieszony. Po tej informacji, w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że TVN Style na dobre rozstanie się z Izabellą Krzan.

Czy to prawda? Okazuje się, że nie. Jak informują Wirtualne Media prezenterka ma pojawić się w programie "Patent na święta". To format, w którym gwiazdy stacji dzielą się z widzami swoimi poradami na świąteczne przygotowania. Gwiazda ma zdradzić swój sposób na pięknie zapakowane prezenty. Czy to oznacza, że TVN ma kolejne pomysły na Izabellę Krzan i współpracę z nią? Czas pokaże.