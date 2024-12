"Pytanie na śniadanie" kilka miesięcy temu przeszło rewolucję. Nowa szefowa, którą była Kinga Dobrzyńska zwolniła prowadzących i na ich miejsce wprowadziła nowe duety. Jednym z nich byli Joanna Górska i Robert Stockinger.

Joanna Górska i Robert Stockinger nie będą już parą w "Pytaniu na śniadanie"

W piątek TVP wydała komunikat, z którego wynika, że programem pokieruje nowa szefowa. Kingę Dobrzyńską na tym stanowisku zastąpiła Barbara Dziedzic. Dzień później media obiegła informacja, że ze śniadaniówką TVP żegna się właśnie duet Joanna Górska i Robert Stockinger. Obydwoje w wymowny sposób zakończyli prowadzenie sobotniego wydania.

Dziękujemy za ten wspólny poranek. Jest nam szalenie miło, że byli państwo z nami. Bardzo dziękuję ci za to wszystko Asiu - powiedział Stockinger. Po tych słowach,Joanna Górska również podziękowała koledze.

Robert, bardzo dziękuję.Ja również za wszystko, co się wydarzyło, jeśli chodzi o program "Pytanie na śniadanie"- takie słowa padły z jej ust. Jak wynika z informacji, do których dotarł Plotek para ta nie wróci już do prowadzenia "Pytania na śniadanie".

To on poprowadzi śniadaniówkę TVP w duecie z Joanną Górską

W niedzielę na Facebooku programu pojawiła się informacja, że w roli prowadzącego wraca Łukasz Nowicki. Czy to oznacza, że Górska i Stockinger żegnają się z formatem? Jak wynika z informacji, do których dotarł Pudelek nie jest to prawdą. W ich duecie pojawią się zmiany. To z Joanną Górską swój pierwszy program po powrocie poprowadzi Nowicki. Stockinger z kolei najprawdopodobniej otrzyma nową partnerkę, ale szczegóły tej roszady są jeszcze dopracowywane - mówi informator Pudelka.