Taneczne show "You Can Dance" przez kilka lat emitowane było na antenie TVN. Potem format spadł z ramówki i powrócił w 2021 roku w wydaniu dziecięcym, ale na antenie TVP. Program w wersji dla najmłodszych doczekał się trzech sezonów.

"You Can Dance" wraca wiosną do TVN

W środę media obiegła informacja, że "You Can Dance" powróci wiosną na ekrany, ale nie w TVP, tylko w stacji, w której pojawił się przed laty, czyli TVN.

Gotowi na taneczną rewolucję?Legendarny program "You Can Dance - Po prostu tańcz!" wraca na antenę TVN!Wiosna przyniesie nowe talenty, pasjonujące rywalizacje i niezwykłe występy, które wstrząsną światem tańca. Kto stanie się idolem publiczności i zdobędzie tytuł najlepszego tancerza -czytamy w komunikacie prasowym.

To on ma poprowadzić taneczne show

Od razu ruszyła giełda nazwisk potencjalnych jurorów oraz prowadzących. Jak wynika z informacji, do których dotarł "Świat Gwiazd" nową odsłonę "You Can Dance" ma poprowadzić prezenter, który niedawno dołączył do stacji TVN a przez ostatnie lata pracował w Polsacie. To Maciej Dowbor.

Okazuje się, że to osobista decyzja dyrektor programowej Lidii Kazen.

Szefostwo uważa, że dzięki ogromnemu doświadczeniu Maćka i jego popularności program jak przed laty będzie flagowym programem TVN. Zwłaszcza w czasach, gdy Polsat ma ich dawny show "Taniec z Gwiazdami". Dyrektorka ceni Macieja za to, że nigdy nie chciał robić kariery na plecach sławnej mamy, tylko idzie własną drogą. Do tego razem z żoną Asią mają duże zasięgi w sieci, co też przekłada się na jego popularność - pisze "Świat Gwiazd".