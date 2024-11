Rafał Iwaniuk, którego widzowie mogą kojarzyć m.in. z filmu "Listy do M." został skazany na półtora roku pozbawienia wolności za czyn o charakterze rozbójniczym. W wyniku apelacji obrony nie trafił do więzienia. Kara zostanie odbyta w inny sposób. Jaki? Aktor zabrał głos w sprawie. Co powiedział?