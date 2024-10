Ostatnimi czasy modne jest odkurzanie formatów, które przed laty były popularne wśród widzów. Tak było z programem "Taniec z gwiazdami", który po przerwie pojawił się na antenie Polsatu.

Kilka dni temu również na antenę tej stacji wrócił kultowy program "Awantura o kasę". Już niebawem widzowie zobaczą także muzyczny show, czyli "Must Be The Music". Teraz TVN ogłasza kolejny powrót. O jakim programie mowa?

TVP oddaje show konkurencji. O jaki format chodzi?

Formatem, który wraca na antenę stacji jest "You Can Dance - Po prostu tańcz!". "Wiosna przyniesie nowe talenty, pasjonujące rywalizacje i niezwykłe występy, które wstrząsną światem tańca" - czytamy w komunikacie.

Show wypadło z ramówki stacji po zakończeniu dziewiątej edycji w 2016 roku. W 2021 roku przejęła go TVP Emisja odbywała się przez dwa lata i była to wersja tego show dla dzieci, czyli "You Can Dance. Nowa Generacja". To oznacza, że Telewizja Publiczna oddała show konkurencji.

Kto zyskał popularność dzięki tanecznemu show?

"You Can Dance - Po prostu tańcz!" zadebiutowało na antenie TVN w 2007 roku. Przez lata stało się trampoliną dla wielu utalentowanych tancerzy, którzy dzięki programowi wynieśli swoje kariery na nowe wyżyny. Wśród zwycięzców poszczególnych edycji znaleźli się m.in. Maciej "Gleba" Florek, Artur Cieciórski, Wioletta Fiuk, Anna Kapera, Jakub Jóźwiak, Dominik Olechowski, Brian Poniatowski, Mateusz Sobecko oraz Stefano Silvino - czytamy w komunikacie.