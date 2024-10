Na tanecznym parkiecie gwiazdy walczyły o punkty. Na widowni kibicowały im znane twarze. Była m.in. Maffashion, która jeszcze kilka miesięcy temu tańczyła w tym show. Pojawił się też Dawid Ogrodnik z żoną.

Do piątego odcinka "Tańca z gwiazdami" dotrwało 8 par. Zatańczyli ze swoimi bliskimi. Kto zgarnął najwięcej punktów, a kto - najmniej?

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz

Jako pierwsi weszli na parkiet Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, którzy zatańczyli cha-chę razem z przyjaciółką aktora Mają. Jak oceniło ich jury? Bóg obdarzył nas przyjaciółmi, żeby uzupełnić rodzinę i Ty Maju idealnie uzupełniłaś ten duet - powiedziała Iwona Pavlović. W sumie dostali od jurorów 30 punktów.

Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin

Potem na parkiecie pojawili się Anna-Maria Sieklucka, Michał Kassin oraz brat aktorki, Piotr. Zatańczyli walca angielskiego. Zaopiekowałaś się bratem, wprowadziłaś go, i tak było pięknie patrzeć na Was (...) to jest bardzo wzruszające widzieć, jacy jesteście rozłożyści w tych relacjach - powiedziała Iwona Pavlović. Zdobyli 32 punkty.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka

Maciej Zakościelny zaprosił do programu brata, Filipa. Razem z Sarą Janicką zatańczyli hip-hop. Jak wypadli? Najważniejsze jest to, że nie byliście jakby bardziej widoczni, niż Sara, ale daliście jej szansę, że ona też była w tym układzie, więc gratuluję - powiedział Rafał Maserak. Punktacja to aż 40 punktów.

Filip Lato i Julia Suryś

Filip Lato poprosił babcię, by razem z nim i Julią Suryś zatańczyła walca wiedeńskiego. Jak oceniło ich jury?

Babcia Teresa, która jest petardą na tej parkiecie. Filip, który jest jeszcze większą petardą i Julia, która jest rakietą - powiedziała Ewa Kasprzyk. Jury przyznało im 38 punktów.

Julia Żugaj i Wojciech Kucina

Julia Żugaj i Wojciech Kucina w towarzystwie siostry influencerki, Sonii, zatańczyli salsę. Macie tyle wdzięku i takiego sprytu jakiegoś (...) że to jest prawdziwe rozdwojenie jaźni. Co dwie Żugajki to nie jedna - powiedziała Ewa Kasprzyk. Od jurorów dostali 34 punkty.

Rafał Zawierucha i Daria Syta

Rafał Zawieruch tańczył z żoną, Beatą i oczywiście z Darią Sytą. Zaprezentowali rumbę. Jak im poszło? Rafał Ty robisz największe postępy w tym programie i mówię tutaj szczerze. (...) Było namiętność, uczucie i o to chodzi właśnie w rumbie. Było naprawdę fantastycznie - powiedział Rafał Maserak. Noty były maksymalne, czyli 40 punktów.

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz

Kolejną parą była Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którym towarzyszyła mama aktorki Renata. Ich cha-cha urzekła wszystkich i dostali 40 punktów.

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk zatańczyli salsę razem z synem piosenkarki, Wojtkiem. Weszłaś tam mocno z nogami, że ja miałem wrażenie, że jestem na koncercie Tiny więc od dziś jesteś naszą Tiną

- powiedział Tomasz Wygoda. Jurorzy przyznali im 37 punktów.

Kto odpadł?

Niespodzianka. W piątym odcinku "Tańca z gwiazdami" nie odpadł nikt, czyli nadal w grze jest osiem par.

"Cudowna wiadomość. Za tydzień widzimy się w tym samym składzie. Oceny jurorów i Wasze głosy przechodzą na następny tydzień. Cieszycie się?" - napisano na oficjalnym profilu programu na Instagramie. Fani są zachwyceni.

Jak wygląda punktacja?

Najwięcej punktów od jurorów dostali Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Rafał Zawierucha i Daria Syta oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Natomiast najniższe noty otrzymali Filip Bobek i Hanna Żudziewicz oraz Anna-Maria Sieklucka i Michał Kassin.