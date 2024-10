Pola Wiśniewska jest piątą żoną wokalisty Michała Wiśniewskiego. Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była Magda Femme – pierwsza wokalistka zespołu "Ich Troje". Wzięli ślub w 1996 roku. Para nie doczekała się jednak potomstwa. Ostatecznie rozstali się po czterech latach związku. Kolejne żony Michała Wiśniewskiego to: Marta Wiśniewska, z którą ma dwoje dzieci - Xavier i Fabienne; Anna Świątczak - dzieci: Etiennette i Vivienne oraz Dominika Tajner. Z Polą lider Ich Troje wziął ślub w 2020 r., mają dwoje dzieci.

Kłopoty ze zdrowiem Poli Wiśniewskiej

Pola Wiśniewska często organizuje serię pytań i odpowiedzi na Instagramie dla swoich fanów. Opowiada im o tym, co się dzieje w jej życiu. Nie stroni od tematów prywatnych, opowiada o swoim zdrowiu. Teraz żona Michała Wiśniewskiego zdradziła, że była ostatnio w szpitalu.

Polę Wiśniewską zapytano, jak się miewa. "Obecnie jestem po operacji, dochodzę do siebie. Szału nie ma, ale dramatu też nie. Daję sobie czas na regenerację i powrót do zdrowia" - odpowiedziała bardzo szczerze. Nie wyjaśniła jednak, co jej dolegało.

Jakiś czas temu opowiadał o tragicznych skutkach stresu, który ją dopadł. "Nie mogłam jeść, więc w 1,5 tygodnia schudłam sześć kg, nie mogłam spać, bo myśli nie dawały spokoju, ciągle byłam zdenerwowana, nie miałam na nic siły" - opowiedziała Instagramie Pola Wiśniewska.

Trudne życie Poli Wiśniewskiej

Pola Wiśniewska z dużą otwartością opowiada też o swojej przeszłości. Mama opuściła ją przed laty. Nie zdążyły porozmawiać, ponieważ kobieta zmarła. "Pochodzę z rozbitej rodziny, mam rodzeństwo, z którym nigdy się nie wychowywałam. Miałam trzy lata, gdy zostałam porzucona przez swoją mamę (...) Niewiele mnie z nią łączyło. To jest temat, który swego czasu bardzo mnie bolał, bo dla małego dziecka jest to trudne przeżycie. Jako mała dziewczynka przeżyłam to bardzo i zawsze myślałam, że moja mama do nas wróci, co oczywiście nigdy nie nastąpiło" - mówiła Pola Wiśniewska w "Mamy tak samo".