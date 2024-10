"Kuchenne rewolucje" to format, który w brytyjskiej i amerykańskiej wersji prowadził charyzmatyczny Gordon Ramsay. W Polsce prowadzącą jest Magda Gessler. Program doczekał się 26 sezonów, a Magda Gessler jest telewizyjną ikoną i wielką znawczynią branży gastronomicznej. Przypomnijmy, że sama prowadzi restauracje.

Reklama

Widzowie od lat zastanawiają się, jak wyglądają kulisy programu, np. kto płaci za transformację lokali. Teraz już wiadomo. W wywiadzie dla "Co za tydzień" ekipa "Kuchennych rewolucji" opowiedziała o kulisach show.

Kto za to płaci?

Najbardziej palącą kwestię - opłat za uczestnictwo - wyjaśnił producent "Kuchennych rewolucji", Nikola Mihov.

Nie, nie ma opłat. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby to byli restauratorzy, którzy mają duże problemy, którym my możemy pomóc. Nie byłoby tutaj uczciwe w żaden sposób jeszcze pobieranie jakichś opłat. Jedyne, co jest dla nas istotne, to żeby była szczerość i chęć na zmiany, na walkę o sukces, bo nam też na tym sukcesie zależy - wyjaśnił.