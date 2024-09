Zaczynam największy challenge w swoim życiu, czyli walkę z rakiem - powiedział fanom w specjalnym, opublikowanym na Instagramie oświadczeniu, Tomasz Jakubiak, 40-letni kucharz, osobowość telewizyjna i autor książek kulinarnych ogromną popularność zdobył jako juror w kulinarnym show "MasterChef Nastolatki". W ostatnim czasie mężczyzna bardzo schudł - ok. 20 kilogramów. Teraz ujawnił, że to nie wynik odchudzania, ale wynik niebezpiecznej i bardzo wyniszczającej choroby. Teraz odżywiany jest pozajelitowo i poddaje się chemioterapii.

Szokująca diagnoza

Pojawiły się, ale stwierdziłem, że tyle jem, tyle jeżdżę po tym świecie, tyle rzeczy spróbowałem, że po prostu się może zdarzyć. Jak zwykły człowiek zrobiłem badania, które robię co roku, czyli zrobiłem gastroskopię, kolonoskopię. Nawet wylądowałem na SOR-ze. Zrobili mi badania krwi itd. i powiedzieli, że nic mi nie jest, tylko nie wziąłem osłony na jakiś antybiotyk i że prawdopodobnie przez to mam takie bóle skurczowe i mnie do domu puścili. Z biegiem czasu to się przerzuciło na kręgosłup. Moja kochana teściowa powiedziała: "Musisz iść na rezonans". Poszedłem i wtedy się zaczęła cała przygoda - relacjonował Tomasz Jakubiak w "Dzień dobry TVN".

Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: "Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. (...) Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie i że jest ciężka sytuacja - dodał kucharz.

Wsparcie dla Tomasza Jakubiaka

W tej trudnych chwilach wspiera Tomasza Jakubiaka ukochana żona - Anastazja. Moja Anastazja jest zaangażowana w 100 proc., to ona na początku walczyła bardziej ode mnie, ja się na początku wycofałem - powiedział.

Wyznanie Tomasza Jakubiaka poruszyło nie tylko fanów programów kulinarnych, w których występował, ale także jego znajomych z show-biznesu. Głos zabrała również Magda Gessler, która zamieściła w sieci poruszające słowa.

"Tomku jestem z Tobą! Masz najlepszą energię i siłę ode mnie i od wszystkich. Takie chwile jak te na filmie są niezapomniane i trzeba pamiętać żeby przeżyć każdy dzień wyjątkowo. Wierzę w Twoją moc i niezłomność i dasz radę bo Wszyscy Cię wspieramy i przesyłamy najlepsze uczucia. Pamiętaj, wygrasz !!!" - napisała Magda Gessler na Instagramie. Na te słowa Gessler od razu zareagował Jakubiak: "Dziękuję Madziu z całego serca za wsparcie".

"Tomku. Masz siłę, jesteś waleczny. Jestem z Tobą. Całuję" - napisał juror "MasterChefa" Michel Moran i przesłał moc serduszek.

"Zdrowia, siły! Pamiętaj, że masz tysiące, miliony życzliwych ci ludzi! Nie jesteś sam!" - napisała Anna Starmach.

Daria Ładocha z "Azja Express" opublikowała wspólne zdjęcie i wspomniała, że rok temu w roli świadkowej bawiła się na jego weselu oraz Bartek Jędrzejak z "Dzień dobry TVN'.

Oprócz nich słowa wsparcia przekazali także Grażyna Wolszczak, Dorota Gardias, Ela Romanowska, Patrycja Markowska, Hanna Lis, Rafał Maserak i Olga Frycz.

Na co choruje Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak poinformował, że nowotwór, z którym się zmaga jest niezwykle rzadki i trudny do wyleczenia. Kucharz nie podał nazwy raka, na którego zachorował. Zdradził natomiast, że pojawiły się u niego zmiany w obrębie kręgosłupa oraz kości miednicy.

Jak wynika ze statystyk, tzw. nowotwory rzadkie to ok. 22 proc. wszystkich nowotworów rozpoznawanych każdego roku w 27 krajach Unii Europejskiej. To oznacza, że co roku notuje się ponad 500 tys. nowych zachorowań, a ponad 4 mln pacjentów żyje z takim rozpoznaniem.