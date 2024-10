Jeszcze do niedawna wydawało się, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela to jedno z najlepiej dobranych małżeństw w polskim show-biznesie. Co prawda wspominali, że zdarzają im się słabsze chwile, ale przezwyciężali wszelkie trudności. Nad ich związkiem zawisły podobno czarne chmury. i tym razem nie pokonali trudności. Jak podał Pudelek, gwiazda "Klanu" i jej partner po siedmiu wspólnych latach podjęli decyzję o rozstaniu.

Redakcji Pudelka udało się dotrzeć do osoby z bliskiego otoczenia Macieja Peli. Informator zdradził pewne szczegóły na temat życia małżonków.

Nie mieszkają razem i dzielą się opieką nad córkami

"Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem. Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka" - przekazała Pudelkowi osoba z bliskiego otoczenia pary.