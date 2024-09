Anna Starmach pożegnała się z "MasterChefem". Jej miejsce zajął nowy juror. W premierowym odcinku nowej serii Magda Gessler co prawda nie wspomniała o Annie Starmach z imienia i nazwiska, ale pokusiła się o nieprzyjemny komentarz, jasno podsumowujący jej stosunek do koleżanki. Anna Starmach teraz się do tego odniosła. Jak zareagowała?