"Jaka to melodia?" gości na antenie TVP od niemal trzydziestu lat i cały czas cieszy się ogromną popularnością. W nowej edycji jest sporo zmian. Pierwsze i najważniejsza to nowy prowadzący. Robert Janowski zastąpił Rafała Brzozowskiego. Tym samym Janowski wrócił do programu, który prowadził przez wiele lat, od jego premiery na antenie.

Reklama

Z programem pożegnał się też m.in. DJ Adamus. Do grona gwiazd "Jaka to melodia?" dołączyła za to Magdalena Tul, znana jako wokalistka w programie oraz reprezentantka Polski na Eurowizji.

Dlaczego Robert Janowski przestał prowadzić "Jaka to melodia?"?

Janowski zrezygnował z prowadzenia "Jaka to melodia?" w 2018 r., ponieważ nie spodobały mu się zmiany zaproponowane przez Telewizję Polską, która chce odświeżyć formułę programu. Nie można było zapraszać niektórych artystów, bo nie było im po drodze z wizerunkiem albo kierunkiem światopoglądowym. Nie można było śpiewać niektórych piosenek pana Młynarskiego. I były zachwiane proporcje między fajną rozrywką mainstreamową, popową, a disco polo – powiedział Robert Janowski w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Co sam prowadzący sądzi na temat gatunku, reprezentowanego przez takich wykonawców, jak Zenek Martyniuk i Sławomir? Nie jestem fanem – wyjawił serwisowi Jastrząb Post.

Mimo to Robert Janowski nie uważa, żeby disco polo należało zrezygnować. Nie muszę być fanem, żeby go puszczać. Ja w programie mam rolę służebną, więc dla ludzi robi się wszystko. Szczególnie w takim programie jak mój, ja muszę myśleć szeroko, bo ten program oglądają też ludzie w moim wieku i starsi – wyjaśnił prowadzący teleturnieju "Jaka to melodia?".