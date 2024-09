Robert Janowski po sześciu latach przerwy znów poprowadził program "Jak to melodia?". Jego niedawno powrót, wywołał mieszane reakcje wśród widzów. Program, który od 1997 r. gości na antenie TVP1, przeszedł w ostatnich latach wiele zmian. Janowski, który przez lata był twarzą formatu, został zastąpiony przez Norbiego, a później przez Rafała Brzozowskiego.

Reklama

31 sierpnia Robert Janowski po przerwie po raz pierwszy poprowadził muzyczny teleturniej. Dzień wcześniej głos w sieci zabrał Rafał Brzozowski, który nie ukrywał rozgoryczenia tym, że TVP nie wyemitowała jego pożegnania.

Odezwał się Rafał Brzozowski

"Kochani, ponieważ nie wyemitowano moich nagranych podziękowań i pożegnania z widzami, pozwólcie, że tutaj napiszę te klika, tym razem dłuższych słów. To był ostatni odcinek »Jaka to Melodia?« z moim udziałem, więc czas podsumowań z mojej strony" - napisał m.in.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

W mediach społecznościowych "Jaka to melodia?" ukazało się krótkie nagranie z Robertem Janowskim, który poprosił widzów o opinię na temat pierwszego odcinka po przerwie. W studiu było rewiowo, przebojowo i gwiazdorsko. Pojawiły się białe pióra i zespół baletowy. Tytuły piosenek odgadywali Beata Olga Kowalska, Jacek Wójcicki, Dariusz Kordek.

Jedni tęsknią za Rafałem Brzozowskim

"Z pełnym szacunkiem do Pana Janowskiego, ale Pan Rafał młody, błyskotliwy, przystojny; Pomimo mojego już sędziwego wieku wolałam Rafała oglądać; Pomimo że przez 6 laty oglądałam program, to nie będę siała popeliny. Jednak Rafał Brzozowski jest bardziej błyskotliwym prowadzącym, pełna swoboda, dobra znajomość języka angielskiego, co jest bardzo ważne przy tytułach; Z całym szacunkiem do Pana Roberta, jego dorobku artystycznego i wiedzy, ale brakuje mu już polotu i tej iskierki showmana. Trochę to wszystko było nudne i monotonne. Program uratowali goście; Dramat. Oglądałam i dziękuję, już więcej nie oglądać będę. Młodym trzeba dać szansę" - napisano w komentarzach na Facebooku.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Inni chwalą Roberta Janowskiego…

"Bardzo mi się podobało. Wystrój super, Pan Robert super; Wrażenia bardzo dobre. Tęskniłem się za panem Robertem i za tym programem; Fantastyczny powrót!; No Pan Robert jak za dobrych lat - nadal dobrze prowadzi. Wrócił profesjonalizm, radość, wyczucie piękna więc i ja wróciłam do Pana; Brawo Panie Robercie miło się teraz oglądać" - napisali internauci.