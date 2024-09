Najpopularniejsze piosenki Stana Borysa to m.in. „Anna”, „Spacer dziką plażą”, „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”, „Idę w drogę nieznaną”, „Wierzę drzewom” czy „Chmurami zatańczy sen”. Artysta od 1975 do 2004 roku mieszkał poza granicami Polski: w USA, Toronto w Kanadzie i w Las Vegas. W 2004 roku błyszczał na największym polskim festiwalu w Syracuse w USA. Po powrocie do Polski w 2006 roku zaczął występować z zespołem Imię Jego 44.

Kłopoty zdrowotne Stana Borysa

Stan Borys ma 83 lata. Na początku 2019 r. doznał ciężkiego udaru niedokrwiennego. W konsekwencji zaczął borykać się z zaburzeniami pola widzenia. W związku z tym muzyk poddał się operacji, którą przeprowadzili lekarze w Stanach Zjednoczonych, ponieważ przez pandemię Stan Borys i jego partnerka Anna Maleady nie mogli wrócić do Polski. Jak mówiła jakiś czas po zabiegu ukochana muzyka, ten nadal nie odzyskał wzroku.

W 2021 r. media obiegła informacja o tym, że Stan Borys przeszedł zawał serca. Dzięki szybkiej reakcji najpierw jego partnerki, która podała mu nitroglicerynę i aspirynę, a następnie nowojorskich lekarzy, udało się wówczas ustabilizować jego stan zdrowia.

Dwa lata później podczas wizyty w Polsce jeden z lekarzy dostrzegł na ciele muzyka niepokojące zmiany, które ten skonsultował następnie ze specjalistami z Nowego Jorku. Okazało się, że to "niezłośliwa zmiana rakowa na skórze", która mogłaby się rozrosnąć, więc była potrzebna operacja. Najpierw usunięto 10 cm skóry na plecach Stana Borysa.

Potrzebna była operacja twarzy

Teraz "Super Express" podał, że w ostatnich miesiącach zmiany skórne pojawiły się także na twarzy Stana Borysa. Na prośbę partnerki udał się do lekarza.

"W momencie, kiedy przyszedł pozytywny wynik biopsji, lekarze ustalili operację, aby wyciąć zmianę z zapasem. W przypadku twarzy jest to trudne, bo potrzebny jest tu specjalista, który zajmuje się dokładnie takimi przypadkami. Na całe szczęście operacja się powiodła i wszelkie komórki rakowe zostały usunięte. (...) Rana po operacji wyglądała bardzo dramatycznie, bo cięcie było przez twarz wzdłuż nosa" - zdadziła w rozmowie z "Super Expressem".