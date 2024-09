Danuta i Zenek Martyniukowie obchodzili w tym roku 35. rocznicę ślubu. Małżonkowie trwają razem i wspierają się nawzajem. Ciężar wychowania syna, Daniela, spoczywał w większej części na barkach Danuty, bo Zenek Martyniuk intensywnie pracował - koncertował i nagrywał. Danuta dbała, by jedynakowi niczego nie brakowało.

Gdy dorósł, pojawiło się jednak wiele kłopotów. Daniel Martyniuk lubi wywoływać skandale.

Kłopoty z Danielem Martyniukiem

Daniel Martyniuk lubi wywoływać skandale i nie trzyma emocji na wodzy. Głośno było np. o trudnym rozwodzie Daniela Martyniuka z Eweliną Golczyńską. Wzięli ślub w 2018 r., a po 2 latach nie byli już razem. Mają córeczkę. W ub.r. Martyniuk junior wziął ślub z Faustyną. Próbuje też sił w muzyce, bo chce śpiewać. Raz na jakiś czas pojawiają się doniesienia o jego wybrykach. Syn lidera zespołu Akcent ma na swoim koncie poważne kłopoty z prawem, o których trudno zapomnieć.

Danuta Martyniuk o wychowywaniu dzieci

Danuta Martyniuk na co dzień jest aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pokusiła się o publikację dotyczącą wychowywania dzieci. "Nie możesz wychowywać swoich dzieci tak, jak ty byłeś wychowywany. A to dlatego, że twoi rodzice przygotowali cię na świat, który już nie istnieje" - napisała w poście. Czy to może rozwiać wątpliwości na temat tego, jakie metody wychowawcze wyznaje Danuta Martyniuk?

