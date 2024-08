W połowie czerwca Maciej Dowbor poinformował w mediach społecznościowych, że po prawie 20 latach kariery w Polsacie rozstaje się ze stacją ze słoneczkiem w logo. Dowbor był jednym z czołowych prezenterów Polsatu, w ostatnim czasie związanym przede wszystkim z formatem „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Pod koniec sierpnia, podczas festiwalu TVN Top of The Top, ujawniono, że Maciej Dowbor dołącza do zespołu programu „Dzień Dobry TVN”, a poranny magazyn będzie prowadził u boku Sandry Hajduk-Popińskiej.

Aresztowanie na dobry początek

Z dachu rogu Hożej i Marszałkowskiej "Dzień Dobry TVN" mówią państwu Sandra Hajduk-Popińska i ten oto bardzo przygotowany i trochę zestresowany Maciek Dowbor - powitała widzów Sandra Hajduk. Śniło mi się, że nie zdążę i nie wstanę na czas, ale wszystko jest ok. - odpowiedział m.in. Dowbor.

W studiu "Dzień dobry TVN" pojawiła się m.in. ekipa "Detektywów". Spontanicznie "aresztowano" Macieja Dowbora i powalono go na podłogę. Przetrwał i dalej z uśmiechem prowadził program.

"Masz chłopie ten luz"

Widzowie "kupili" Macieja Dowbora w "Dzień dobry TVN". "Maciej Dowbor urodzony prowadzący programu śniadaniowego;Oglądałam z uśmiechem na twarzy. Masz chłopie ten luz. Nie widać tremy ani trochę; Pan Maciej jakby od dziecka miał styczność z programami na żywo, świetny początek, chyba będzie to mój ulubiony duet który idealnie sie uzupełnia" - napisali na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN">