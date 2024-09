Tydzień temu, 26 sierpnia, powróciły codzienne wydania “Dzień Dobry TVN”. Do grona prowadzących dołączył Maciej Dowbor, a co tydzień szeregi redakcji zasila nowa osobowość świata kultury, sportu, życia publicznego, by wcielić się w rolę reportera, prezentera pogody, kucharza, współprowadzącego. Widzowie entuzjastycznie zareagowali na zmiany w programie.