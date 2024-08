W środowy wieczór zaprezentowana została jesienna ramówka TVP. Podczas powitalnej przemowy prezes zarządu TVP, czyli Tomasz Sygut poinformował nie tylko o powrotach niektórych gwiazd a także nowych programach oraz serialach stacji. Nie obyło się bez słów na temat jego poprzedników.

Reklama

Prezes TVP zdradza plany stacji. Nowy projekt

Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy krok, żeby ta instytucja znów słynęła z tego, co jest w niej najlepsze - z wiarygodności, a nie z tego, z czym w ostatnim czasie się kojarzyła - z propagandą i pogardą - mówił Tomasz Sygut.

Dyrektor generalny TVP ogłosił także, że stacja powołuje do życia fundację. Będzie ona pomagała tym, którzy musieli borykać się z trudnościami. Misja telewizji publicznej to walka z wykluczeniem i my chcemy naprawdę pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.Jesienią z kopyta rusza Fundacja Telewizji Polskiej i zgadnijcie państwo, kto stanie na jej czele -zapytał zgromadzoną w studiu TVP publiczność.

Katarzyna Dowbor w nowej roli w TVP. Co będzie robić?

Szefową fundacji TVP, jak poinformował, będzie właśnie Katarzyna Dowbor. Prezenterka, która w mediach pracuje od ponad 40 lat, większość swojego zawodowego życia spędziła właśnie w Telewizji Publicznej. W 2013 roku przeszła do Polsatu. Gdy dyrektorem programowym został Edward Miszczak, dziennikarka musiała pożegnać się z prowadzeniem programu "Nasz nowy dom". Po zmianie władzy w TVP wróciła do swojej rodzimej stacji. Prowadzi program "Pytanie na śniadanie" w parze z Filipem Antonowiczem.

Po słowach Tomasza Syguta, Katarzyna Dowbor przejęła mikrofon i powiedziała kilka słów. Stwierdziła, że "nie ma nic piękniejszego, niż pomaganie". Dodała, że zawsze marzyła o tym, by to właśnie "ta telewizja publiczna, dla wszystkich, pomagała tym, którzy są wykluczeni, którzy są w najtrudniejszej sytuacji".

Reklama

Bardzo dziękuję, że mamy podobne zdanie, panie prezesie - stwierdziła.

Nie mogliśmy mieć innego - odpowiedział dyrektor generalny TVP.