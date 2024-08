Od pewnego czasu plotkowano, że do ekipy "Dzień dobry TVN" dołączy Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Wszystko stało się jasne podczas trzeciego dnia Top of The Top Festival 2024 w Sopocie.

Maciej Dowbor i Sandra Hajduk nową parę "Dzień dobry TVN"

Miejsce Anny Senkary, która zdecydowała się opuścić śniadaniówkę TVN, miejsce u boku Sandry Hajduk zajmie Maciej Dowbor. Jego żona, czyli Joanna Koroniewska poprowadzi format, w którym pary będą walczyć o dom wart 1 mln złotych.

Maciej Dowbor postanowił opuścić Polsat, w którym pracował przez 20 lat i przejść właśnie do TVN. Nie wiadomo na razie, kiedy on i Sandra Hajduk pojawią się na wizji. Czy będzie między nimi tzw. chemia? W sieci pojawiło się nagranie zza kulis Opery Leśnej. Widać na nim, jak Sandra i Maciej spotykają się po raz pierwszy.

Niezręczne pierwsze spotkanie nowych prowadzących "Dzień dobry TVN"

Trochę niezręczna sytuacja - mówi na nim Hajduk, ściskając dłoń Dowbora.

Bardzo niezręczna sytuacja, na korytarzu... W kiblu mogliśmy się jeszcze spotkać ewentualnie. Jestem Maciej, podobno mamy razem pracować - odpowiada jej Dowbor. Maciej przyznał, że "bardzo się cieszy" z nowej współpracy.

Powiedz mi jeszcze na koniec, jak Twoja żona zareagowała? - zapytała go Hajduk. "Kurde, młoda" - zacytował swoją żoną, Maciej.

Internauci podzieleni. Co piszą o nowym duecie?

Nie wszystkim przypadło do gustu zestawienie w parę Dowbora i Hajduk. Niektórzy postanowili także pouczyć Dowbora, że inaczej zachowuje się rozmawiając z kobietą.

Nie pasują do siebie. Nie widzę ich przyszłości w duecie; "W kiblu"? Serio, nie jestem fanem hejtu online, ale tego nie musieliście udostępniać; Panie Macieju, rozmawiając z kobietą, nie trzymamy rąk w kieszeni; Ręce z kieszeni panie prowadzący - pisali.

Byli też tacy, którzy uznali, że może być ciekawie. To chyba będzie mój ulubiony duet; I to będzie hit; Super wiadomość! Maciek jest super; Maciek, brawo, bardzo dobra decyzja; Ten duet to będzie ogień. Czekam na ich pierwszy wspólny dyżur w programie; Sztos! Najlepszy wybór - czytamy w komentarzach pod nagraniem.