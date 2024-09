Marcin Hakiel zdobył popularność występując w "Tańcu z gwiazdami". Partnerował w show Katarzynie Cichopek, z którą związał się prywatnie na wiele lat. Na fali popularności tancerz otworzył swoją szkołę tańca.

Marcin Hakiel ma problemy finansowe? Jego szkoła tańca jest zadłużona?

Okazuje się, że jego biznes ma kłopoty. Jak wynika z danych opublikowanych na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jego szkoła tańca, która działa w Warszawie w sześciu lokalizacjach, ma problemy finansowe. To oznacza, że Marcin Hakiel jest dłużnikiem, a jego firma przeszła procedurę restrukturyzacyjną.

Pudelek w rozmowie z prawniczką Sylwią Angielską doprecyzował, że postępowanie restrukturyzacyjne to szansa dla przedsiębiorcy na powrót do finansowej stabilności. Jak wyjaśnia ekspertka towarzyszą temu niełatwe negocjacje z wierzycielami i nadzór nadzorcy układu, ale jest to krok w stronę ratowania firmy.

Były mąż Katarzyny Cichopek zabrał głos

Marcin Hakiel zabrał głos w sprawie sytuacji swojej szkoły tańca. Wyjaśnił, że firma przechodzi restrukturyzację, ale działa normalnie.

Tak, potwierdzam, moja firma jest w restrukturyzacji. Dalej normalnie działamy, funkcjonujemy, tu się nic nie zmienia. Wprowadzona została jedynie procedura restrukturyzacyjna, która ma na celu spłacenie wierzycieli. Takie rozwiązanie doradziła mi moja kancelaria - powiedział w rozmowie z Pudelkiem.