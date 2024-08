Dokumentalny serial "Chłopaki do wzięcia" w reżyserii Jerzego i Ireny Morawskich cieszy się niesłabnącą popularnością. Do tej pory zrealizowano 23. serie przedstawiające perypetie samotnych mężczyzn z różnych zakątków Polski, marzących o wielkiej miłości.

Reklama

"Szczena", "Bandziorek" i inni

Bohaterowie często są w trudnej sytuacji materialnej. Podejmują się różnych dorywczych prac, a czas wolny upływa im na wspólnych spotkaniach i prostych rozrywkach. "Chłopaki do wzięcia" to naturalistyczny obraz prowincjonalnej Polski. Emitowano go na antenie telewizji Polsat i Polsat Play. Wszystkie sezony „Chłopaków do wzięcia” można znaleźć w ofercie Polsat Box Go.

Produkcja Polsat Play przyniosła popularność wielu bohaterom programu m.in. Krzysztofowi "Bandziorkowi", Ryszardowi "Szczenie" czy Mariuszowi "Super Mario". Paradokument "Chłopaki do wzięcia" do tej pory emitowany był na antenie Polsatu w soboty o 17.50 i 18.20. Jesienią ramówka ulegnie jednak zmianie. Na jego miejscu ma pojawić się popularny teleturniej i filmy fabularne.

Wielki przebój z Krzysztofem Ibiszem

Wspomniany teleturniej, który zastąpi randkowe show, to "Awantura o kasę". Ten przebojowy teleturniej wraca po latach na antenę. A wraz z nim prowadzący z poprzednich edycji, czyli Krzysztof Ibisz. "Awantura o kasę" zadebiutuje 5 października o godz. 17.40. w Polsacie. Planowanych jest 18 odcinków teleturnieju.

OBSERWUJ nas na WhatsApp