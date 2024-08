Podczas koncertu Przebój Lata Radia ZET i Polsatu ogłoszono pierwsze nazwisko nowego składu jury programu "Must Be the Music". Wiosną przyszłego roku na antenie Polsatu zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego, który oceniać będzie muzycznie uzdolnionych uczestników. Co warte podkreślenia, piosenkarz sam rozpoczynał swoją karierę w tym programie. Teraz okazuje się, że telewizja Polsat zabiega także o znaną piosenkarkę, którą chcieliby zobaczyć w nowym składzie jury.

Kompletowanie jury "Must Be the Music"

W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje dotyczące składu jury, wśród których wymieniano Natalię Szroeder. Jak potwierdził portal Wirtualne Media, Polsat prowadzi rozmowy z 29-letnią wokalistką, choć jej udział nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony. Wiadomo jednak, że nowa edycja programu będzie miała całkowicie nowy, czteroosobowy skład jurorów. Polsat negocjuje jeszcze z dwoma artystami, a kolejne nazwisko ma być ogłoszone na początku września w programie "Halo tu Polsat".

Z dawnego zespołu programu powróci jedynie Maciej Rock, który wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną prowadził wszystkie edycje show, których było 11. Wiosną wspierać go będą dwie nowe osoby, które mają wprowadzić świeżość do reaktywowanego po ośmiu latach formatu.

Poszukiwania uczestników nowej edycji "Must Be the Music" trwają od początku roku, kiedy to ruszył casting internetowy. We wrześniu w sześciu miastach Polski odbędą się precastingi, jeszcze bez udziału jury.

Historia polskiego "Must Be the Music"

Program "Must Be the Music" był emitowany na antenie Polsatu w latach 2011-2016. Format oparty na brytyjskiej licencji, realizowany przez firmę Endemol Shine Polska, doczekał się 11 edycji, które wylansowały takie gwiazdy jak Enej, Lemon, Dawid Kwiatkowski, Kortez, Kasia Moś czy Kaśka Sochacka.

