Filip Chajzer co prawda już nie pracuje w telewizji, ale nadal przyciąga uwagę mediów. Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i często robi coś, co nie może ujść uwadze internautów. Wiele wskazuje na to, że były reporter „Dzień Dobry TVN” ma już nową dziewczynę. Pędził z nią nocą przez centrum Warszawy z telefonem w ręku.