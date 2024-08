Ewa Bem po kilku latach milczenia wróciła do śpiewania. Artystka niedawno oczarowała publiczność Top of The Top Festival 2024. Zaśpiewała m.in. swój wielki przebój "Moje serce to jest muzyk". Ewa Bem przez wiele lat była pogrążona w żałobie po córce, Pameli. Gwiazda miała też problemy ze zdrowiem.