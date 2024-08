"Nasz nowy dom" wróci na antenę Polsatu już jesienią. W nowych odcinkach ekipa zajmie się nie tylko metamorfozą prywatnych domów osób, które potrzebują pomocy. Zaangażuje się także w pomoc instytucjom i placówkom publicznym, które borykają się z problemami finansowymi.

Jakie instytucje odwiedzi ekipa "Naszego nowego domu"? To placówki takie jak domy dziecka, mieszkania wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami, szpitale oraz przychodnie. Kolejna zmiana to emisja programu. Widzowie "Nasz nowy dom" będą mogli oglądać tylko w czwartki o 20:05. Zrezygnowano z emisji formatu w środy.

Nowa twarz w ekipie programu

Do ekipy Elżbiety Romanowskiej dołączy nowy architekt. Kuba Babik to ceniony profesjonalista, który może pochwalić się wieloma udanymi projektami.

"Przywitajcie nową postać w ekipie. W nowym sezonie do naszej ekipy specjalistów do spraw trudnych dołączy nowy architekt Kuba Babik. Kuba jest architektem z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem. Wierzy, że to gdzie żyjemy, wywiera na nas ogromny wpływ, a czy jest lepsze miejsce, żeby swoimi projektami zmieniać ludzkie życie niż nasz program!" - napisano.

"Projekty Kuby wraz z projektami Martyny Kupczyk, Marty Kołdej i Macieja Pertkiewicza będziecie mogli podziwiać w Polsacie już jesienią, a tymczasem przywitajcie Kubę serdecznie!" - napisano w poście na profilu Polsatu.

