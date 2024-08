Magazyn „Halo tu Polsat” będzie można oglądać trzy razy w tygodniu - od piątku do niedzieli. Program zaczynać się będzie o godz. 8.00 i potrwa do 11.00. To oznacza, że będzie nakładał się na konkurencyjne magazyny: "Dzień dobry TVN" w TVN i "Pytanie na śniadanie", nadawane w TVP 2.

Tego w polskich formatach śniadaniowych jeszcze nie było

W śniadaniówce Polsatu dominować mają rozmowy z zaproszonymi do studia gośćmi, którym po raz pierwszy w śniadaniowym formacie w Polsacie przysłuchiwać się będzie zgromadzona w studiu niewielka publiczność. Takie rozwiązanie stosowano np. w popołudniowym magazynie „Między kuchnią a salonem” nadawanym w TVN w 2010 i 2011 roku. Publiczność charakterystyczna jest też wszelakich wieczornych programów rozrywkowych czy talk-show.

Gadanie i gotowanie

Poza rozmowami w studiu w „Halo tu Polsat” znajdą się materiały czy relacje reporterów - będą nimi Anna Rubaj, Aleksander Sikora i Maks Behr. Będą też prognozy pogody czy serwisy informacyjne. - Gośćmi każdego odcinka będą szefowie kuchni, których kulinarny kunszt widzowie będą mogli podziwiać na żywo - podano w opisie "Halo tu Polsat".

Kto w zespole?

Program będzie realizowany w jednej z hali zdjęciowych Cyfrowego Polsatu na warszawskim Targówku. Wcześniej znajdowało się w niej studio Polsat Games. „Halo tu Polsat” prowadzić trzy pary gospodarzy. Dwie z nich już potwierdzono - to Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna oraz Maciej Rock i Agnieszka Hyży, trzecim duetem mają być Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zespołem programu kieruje Luiza Zając.

