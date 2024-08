Marcelina Zawadzka, znana prezenterka telewizyjna, dołączy do nowego porannego programu Polsatu. Poprowadzi segment poświęcony rodzicielstwu. Informacja na ten temat pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej "Halo tu Polsat". Zawadzka, która obecnie oczekuje narodzin swojego pierwszego dziecka, będzie dzieliła się z widzami własnymi doświadczeniami i różnymi poradami.

Reklama

Marcelina Zawadzka współpracuje z Polsatem od 2021 r. Na antenie stacji prowadzi popularny program "Farma". W latach 2015-2020 była związana z TVP, gdzie pełniła rolę funkcję gospodyni "Pytania na śniadanie" oraz prowadziła kilka innych programów rozrywkowych, takich jak "The Voice of Poland" (rozmawiała z uczestnikami za kulisami), "Bake Off - Ale Ciacho!" i "Lajk".

Marcelina Zawadzka o odejściu z TVP

Zawadzka ma także na swoim koncie tytuł Miss Polonia 2011 i karierę modelki. Rozstanie z Telewizją Polską i przenosiny do Polsatu tak komentowała w mediach.

Ja zostałam zawieszona. Nigdy nie zostałam też zwolniona. Zostałam zawieszona do końca mojej sprawy, która ciągnie się do dziś. Bardzo się cieszę, że tutaj dostałam szansę i że mogę być przy takich programach jak "Farma", że pani Nina [Terentiew – przyp. red] mi zaufała i że wiedzą, jaka jest prawda i dali mi tutaj dozę zaufania. Zawsze jak dziękuję pani Ninie, to ona mi mówi, żebym nie jej dziękowała, a sobie, bo jestem osobą, która powinna być w telewizji i którą lubimy oglądać - mówiła w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Przypomnijmy, że Marcelina Zawadzka była wtedy podejrzana o udział w aferze podatkowej.

Wkrótce startuje "Halo tu Polsat"

"Halo tu Polsat" to jedna z głównych nowości jesiennej ramówki Polsatu, która ma stanowić konkurencję dla porannych programów TVN i TVP. Magazyn będzie emitowany od piątku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 11.00. Program ma wyróżniać się elementami znanymi dotychczas z wieczornych show, a w studiu obok prowadzących i gości pojawi się także niewielka publiczność.

W "Halo tu Polsat" zobaczymy trzy pary prowadzących: Krzysztofa Ibisza i Paulinę Sykut-Jeżynę, Macieja Rocka i Agnieszkę Hyży oraz Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.