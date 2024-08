26 maja, czyli w Dzień Matki Marcelina Zawadzka poinformowała, że ona i jej ukochany Max Gloeckner spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka. Wiadomo już, że celebrytka urodzi chłopca.

Prezenterka nadal pracuje, nie zwalnia tempa. Choć nie ukrywa, że czasem ciąża daje jej się we znaki. Wyznała, że czasem "boli ją całe ciało" i staje się marudą.

Drugie zaręczyny Marceliny Zawadzkiej

W piątek celebrytka zdradziła, że spotkało ją coś pięknego. Podczas niedawnego pobytu w Tajlandii ukochany celebrytki raz jeszcze poprosił ją o rękę. Obdarował ją przy tym pięknym pierścionkiem. Marcelina Zawadzka po raz kolejny oświadczyny przyjęła i bardzo się wzruszyła.

"Drugi raz powiedziałam "tak" - pochwaliła się celebrytka. Kilka miesięcy temu byliśmy w Tajlandii, tam chciałam pobyć w spokoju z nową wspaniałą nowiną o ciąży. Jeszcze nikt nie wiedział, a my nie mogliśmy uwierzyć, że niebawem zostaniemy rodzicami. Radośni i spokojni, że to właśnie idealny czas dla nas, że nasze starania tak szybko się ziściły" - wyznała.

Spełnione marzenie Marceliny Zawadzkiej

"Śmieszne jest to, że rzeczy, o których w kółko myślimy, pragniemy ich lub czujemy, że jesteśmy ich warci (dobre, ale i te złe… często zaskakujące, ale jak sobie przypomnimy to właśnie takie , które manifestowałeś/łaś od pewnego czasu), się urzeczywistniają…. Możemy w to wierzyć lub nie, zwracać na to uwagę, lub żyć obojętnie ale nasze czucie, które wypełnia nasze serce (powtórzę dobre i te negatywne zasiane strachem), prędzej czy później się dokona" - opowiadała Marcelina Zawadzka.

"Ten pierścionek wyśniłam. Kiedyś dostałam podobny, z różowym oczkiem od ukochanej babci Marii i go... zgubiłam. Miałam przekazywać z pokolenia na pokolenie, a ściągnęłam do mycia rąk i gdy wróciłam, nie było go. Myślałam o nim praktyczniejszego każdego dnia, przez lata! Marzyłam, aby znaleźć gdzieś taki podobny ręcznie robiony z różowym dużym kamieniem. Ziściło się do tego jeszcze w kształcie serca i z diamentem na około (to był przypadkowy sklep z ręcznie robioną biżuterią na Koh Phangan - wyspie położonej na różowym krysztale) - zakończyła.