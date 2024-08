Polsat postanowił zmierzyć się z konkurencją i uruchomić swój program śniadaniowy. "Halo tu Polsat", bo taką nazwę będzie nosił już niebawem pojawi się na antenie stacji. Gospodarzami programu będą trzy pary prowadzących.

Startuje nowy program Polsatu

Jeden z duetów to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy jeszcze kilka miesięcy temu prowadzili "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Po zmianie władz postanowili pożegnać się ze stacją. Dwie kolejne pary to znani i lubiani prowadzący Polsatu - Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Do zespołu "Halo tu Polsat" dołączą również Anna Rubaj, Maks Behr, Aleksander Sikora i Marcelina Zawadzka w roli reporterów. W kuchni programu "Halo tu Polsat" gotować będzie Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler oraz Martin Gimenez Castro. Kiedy widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek śniadaniowego programu Polsatu?

W jakie dni i o której godzinie emisja "Halo tu Polsat"?

Program "Halo tu Polsat" zadebiutuje już w najbliższy piątek (30 sierpnia). Będzie on nadawany od piątku do niedzieli. W każdy z tych dni wystartuje o godz. 8.

Chcemy "sprzedawać" atmosferę. Nasz program będzie wyróżniał się na rynku właśnie tym, co jest między ludźmi, tym, co czuje gość, wchodząc do "pięćsetki", jak nazywamy to studio. Pracujemy nad pierwszym odcinkiem, dziś mieliśmy scenę, która mnie wzruszyła, kiedy publiczność pojawiła się w kuchni. Publiczność na razie nie będzie się wtrącać w tematy społeczne, polityczne, ale kuchenne są najbardziej bezpieczne na początek. Wyszło to znakomicie- powiedział Edward Miszczak podczas prezentacji studia, w którym realizowany będzie program.