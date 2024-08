Robert Janowski wraca do "Jaka to melodia?" po sześciu latach przerwy. Program od 1997 r., czyli od początku jego emisji na antenie TVP1, prowadził właśnie Janowski. Potem zastąpił go Norbi, a po Norbim przyszedł czas na Rafała Brzozowskiego. Teraz okazuje się, że jeszcze jedna osoba, którą widzowie widzieli w ostatnich latach w każdym wydaniu programu, pożegna się z show.

Reklama

Zmiany w "Jaka to melodia?"

Powrót Roberta Janowskiego to nie jedyna zmiana w popularnym teleturnieju. Do grona prowadzących dołączyła Magdalena Tul, znana z występów na Eurowizji oraz jako wokalistka programu. Reakcje widzów na te zmiany były jednak podzielone. Część fanów cieszyła się z powrotu Janowskiego. Inni natomiast wyrazili swoje niezadowolenie, twierdząc, że Rafał Brzozowski dobrze sprawdzał się w roli prowadzącego i powinien pozostać w programie.

Zaskoczeniem dla widzów jest też odejście DJ-a Adamusa, który przez cztery lata był integralną częścią programu, prezentując oryginalne nagrania piosenek i dzieląc się historiami związanymi z ich powstaniem. W rozmowie z Plotkiem DJ Adamus przyznał, że nie ma żalu o decyzję produkcji.

DJ Adamus o fajnej przygodzie

"Sądzę, że miałem fajną przygodę przez cztery lata. Nie zastanawiam się, jakie są powody nieprzedłużenia współpracy. Umowę miałem przedłużaną co roku. Cieszę się, że mogłem w sposób dziennikarski dzielić się wiedzą muzyczną. Od października zaczynam studia podyplomowe, więc na tym się teraz staram skupić. Ale chętnie obejrzę pierwszy odcinek programu i całej ekipie życzę milionowej oglądalności" - powiedział DJ Adamus.

OBSERWUJ nas na WhatsApp