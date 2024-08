Karol Strasburger niedawno obchodził 77. urodziny. Prowadzący "Familiady" od kilku lat razem z żoną, Małgorzatą Weremczuk, wychowuje córeczkę. Aktor powtarza, że jego dojrzały wiek nie przeszkadza mu w byciu tatą.

Jakim ojcem jest Karol Strasburger?

"Będąc w tym wieku ojcem, wydaje mi się, że jestem lepszym ojcem niż bym miał nim być, mając lat 20 parę, 30, gdy dużo grałem w serialach, nie było mnie w domu, myślałem bardzo o karierze, o tym, by wejść na rynek, by być popularnym" – powiedział Karol Strasburger w wywiadzie dla Kanału Zero.

"Myślę, że dziecko by mi wtedy przeszkadzało. Nie miałem dystansu, dojrzałości żadnej, tak jak zresztą większość młodych ludzi" – dodał.

Czy Karol Strasburger z żoną planują drugie dziecko?

Teraz w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" artysta został zapytany o plany powiększenia rodziny. Rozważa taki pomysł?

"Cóż ja mogę powiedzieć...? Nie mam takich planów. Wystarcza nam jedno dziecko, które wypełnia całe nasze życie. Taki mieliśmy plan od początku. Drugie dziecko byłoby już przesadą w moim przypadku" - stwierdził otwarcie Karol Strasburger.

