Koncert pt. "Gorączka sopockiej nocy" otworzył czterodniowy Top of the Top Sopot Festival 2024. Wśród wykonawców była m.in. grupa Wilki. Widzowie byli bezlitośni dla Roberta Gawlińskiego. Stwierdzili, że kiepsko już śpiewa. Wokalista odniósł się do krytyki. Przy okazji dostało się innym śpiewającym artystom.