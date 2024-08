Już 31 sierpnia 2024 roku na antenie TVP1 pojawi się nowy odcinek muzycznego teleturnieju. Widzowie nie mogą się doczekać, szczególnie ci, którzy przepadają za Robertem Janowskim.

Wielki powrót Roberta Janowskiego

On sam podczas kręcenia zapowiedzi nowego sezonu "Jaka to melodia?" nie mógł chyba uwierzyć w swój powrót.

Udostępniono klip promocyjny nowego sezonu "Jaka to melodia?". Wzruszyłem się. "I have a dream", ale dobraliście piosenkę... - powiedział wzruszony Robert Janowski w zapowiedzi nowej osłony "Jaka to melodia?".

Co na to fani?

Telewidzowie są zadowoleni i już nie mogą się doczekać. "No i fajnie. W końcu program wraca na właściwe tory", "A ja bardzo lubię Roberta. Super facet i fajnie prowadzi program" - napisali.

Są jednak tacy, którzy żałują, że już w "Jaka to melodia?" nie zobaczą Rafała Brzozowskiego. "Nie oglądam tej stacji"; "Dziwna ta decyzja, pan Rafał doskonale się sprawdzał w tej roli"; "Ten program bez Rafała nie istnieje" - napisali zwolennicy Rafała Brzozowskiego.