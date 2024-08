Stella Banderas to jedyna córka Antonio Banderasa i Melanie Griffith, która przyszła na świat 24 września 1996 roku. Je rodzice byli ze sobą prawie 20 lat, rozstali się w 2015 r. Stella na swoim koncie ma udział między innymi w filmie: „Wariatka z Alabamy". Miała wówczas 3-latka i był to reżyserski debiut jej ojca. Chodziła też do szkoły aktorskiej. Teraz koncentruje się jednak na modelingu i reżyserii.

Stella Banderas planuje ślub

Informacją o planowanym ślubie Stella Banderas pochwaliła się w mediach społecznościowych. Opublikowała zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym. "Będę mogła spędzać czas z moją ulubioną osobą na ziemi już zawsze!" - napisała.

Stella Banderas ma przyrodnie rodzeństwo, a są nimi: znana z „50 twarzy Greya" Dakota Johnson (córka Melanie i jej pierwszego męża), a także Alexander Bauer (syn Melanie oraz Stevena Bauera).

Kim jest narzeczony córki Antonia Banderasa?

Ukochanym Stelli Banderas jest Alex Gruszynski. Para zna się już od najmłodszych lat. Przyszły mąż córki gwiazdorskiej pary jest synem polskiego operatora filmowego. Alexander Gruszynski urodził się w Warszawie. Po ukończeniu liceum wyjechał wraz z rodzicami do Danii, gdzie ukończył szkołę filmową, a następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Ukochany Stelli Banderas jest także założycielem firmy NOVA, zajmującej się wspieraniem twórców w czasach szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji.

