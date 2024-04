Rafał Brzozowski już od pięciu lat jest gospodarzem programu "Jaka to melodia?". Prezenter zastąpił w tej roli Roberta Janowskiego.

Po zmianie władz w TVP być może już niebawem piosenkarz zostanie odsunięty od prowadzenia show a na jego miejsce ponownie powróci stary gospodarz. Na razie Rafał Brzozowski wciąż pełni rolę gospodarza i stara się to robić jak najlepiej potrafi.

Pożegnanie w "Jaka to melodia?". Rafał Brzozowski nie krył wzruszenia

W poniedziałek (29 kwietnia) program "Jaka to melodia?" rozpoczął się bardzo nietypowo. Zarówno prowadzący, jak i cała produkcja pożegnała jednego z pracowników TVP.

Chodzi o Andrzeja Piątka, operatora kamery, który niedawno zmarł.

Szanowni państwo, droga ekipo. Przez wiele lat mieliśmy tutaj przyjaciela, który niestety odszedł od nas. Andrzejku, gdziekolwiek jesteś, dziękujemy ci za wszystko. Ta piosenka jest dla ciebie, bo wiem, że jesteś z nami - powiedział Brzozowski ledwo powstrzymując łzy.

Po tych słowach zaśpiewał polską wersję piosenki "My Way" Franka Sinatry, czyli "Szczęście jest we mnie".

Widzowie pochwalili produkcję za takie pożegnanie.

"Piękne, wzruszające słowa piosenki i ciekawe wykonanie przez Rafała Brzozowskiego na dowód pamięci przyjaciela. Pamiętamy", "Piękne pożegnanie", "Wyrazy współczucia i piękne pożegnanie przy tej piosence" - pisali.