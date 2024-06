Od grudnia ub.r. w TVP zachodzą zmiany. Z publicznym nadawcą rozstało się wiele gwiazd, które były kojarzone z poprzednią władzą. Tak stało się np. w pasmach publicystycznych i informacyjnych. Zmienił się też m.in. skład prowadzących "Pytanie na śniadanie" oraz programów rozrywkowych. Z pracą musiał pożegnać się m.in. Przemysław Babiarz, który prowadził teleturniej "Va Banque".

Robert Janowski wraca

Od dawna mówi się, że do programu "Jaka to melodia?" wraca jesienią Robert Janowski. Rafał Brzozowski już się pożegnał z tym show. Robert Janowski był jurorem w polsatowskim programie "Twoja twarzowa brzmi znajomo". Pytany w marcu, czy wraca do TVP, odpowiadał: "Póki co robimy „Twoja twarz brzmi znajomo”, edycję, na którą wszyscy czekaliśmy, w tym ja, jako juror. Jak skończy się program, zapraszam, z przyjemnością udzielę specjalnego wywiadu. Na razie jestem tutaj".

Informator serwisu Pudelek.pl twierdzi z mocą, że Robert Janowski na pewno wróci do "Jaka to melodia?" i już w sierpniu zacznie nagrywać odcinki nowego sezonu.

Niepokój w ekipie

Wg wcześniejszych doniesień, Robert Janowski chętnie wprowadzi zmiany do "Jaka to melodia?". "Robert uważa, że bez niego program stał się przaśny. Przede wszystkim nie wyobraża sobie, by w show były dalej utwory disco polo. Jasno to zaznaczył. Chce też powrotu publiczności. Zrezygnowano z niej w pandemii i nie wrócono do tej formuły później, a według Roberta to duży błąd. Mówił, że dodawała programowi klimatu i zachęcała uczestników do rywalizacji, podkręcając tempo gry" - podał jakiś czas temu serwis Plotek.pl.

"Pracownicy są niepewni swojej przyszłości w programie. O swój los drżą m.in. chórzyści, którzy boją się, że wraz z pojawieniem się Janowskiego stracą pracę, a ich miejsce zajmą osoby współpracujące z nim przed laty" - dowiedział się Pudelek.pl od ludzi, pracujących przy produkcji "Jaka to melodia?".

Coś jest na rzeczy?

"Coś jest na rzeczy..." - powiedział tajemniczo Robert Janowski w rozmowie z Pudelkiem. Nie chciał jednak rozmawiać o szczegółach.