Karierę Jan Dąbrowski zaczął a YouTubie, gdzie pod pseduonimem JDabrowsky publikował filmiki dotyczące tworzenia grafiki komputerowej i "Minecrafta". Z czasem zaczął zdobywać coraz większą popularność, upomniały się więc o niego radio i telewizja. W 2019 r. Dąbrowski po raz pierwszy wystąpił jako działający za kulisami prezenter w programie "The Voice Kids".

Reklama

Prowadzący "The Voice of Poland"

Przygoda Jana Dąbrowskiego z muzycznym show potrwała przez dwie edycje. Potem influencer zajął się rodziną. Razem z Sylwią Przybysz wychowują troje dzieci. Od pewnego czasu w kuluarach mówiło się jednak, że kolejnym etapem na zawodowej drodze 27-latka będzie powrót do "The Voice of Poland".

Do TVP wróciła Paulina Chylewska. Dziennikarce powierzono rolę prowadzącej show. W poniedziałek TVP poinformowano, że dołączy do niej "The Voice of Poland" Maciej Musiał. To dla aktora powrót do tego programu po latach. Teraz okazuje się, że w show znalazło się też miejsce dla Jana Dąbrowskiego.

Jak przekazano na oficjalnym spotkaniu prasowym przed premierą 15. edycji, popularny youtuber ma dołączać do prowadzących "The Voice of Poland" w trakcie wejść na żywo.

Kim są jurorzy nowej edycji "The Voice of Poland"?

W jurorskich fotelach zobaczymy Barona i Tomsona, którzy od samego początku są związani z programem. Dołączą do nich Kuba Badach, Lanberry oraz Michał Szpak.

OBSERWUJ nas na WhatsApp