Wielkimi krokami zbliża się jesienna ramówka, a wraz z nią nowe odcinki ulubionych serii. W TVP ostatnio wiele się zmieniło. Rewolucja nie ominęła "The Voice Senior". Z nieoficjalnych informacji wynika, że cały skład trenerski został wymieniony. W słynnym czerwonym fotelu na pewno zobaczymy Andrzeja Piasecznego, do którego dołączył kolejny gwiazdor, znany z TVP. Przez kilka lat go na antenie nie było.