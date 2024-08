Zmiana władzy w TVP sprawiła, że zmieniają się jurorzy oraz prowadzący programów, które emitowane są na antenach tej stacji. Wiadomo już, że nowy program "Cudowne lata" poprowadzi Barara Kurdej-Szatan. Z kolei w show "Jaka to melodia?" ponownie zobaczymy Roberta Janowskiego.

Znany jest skład jurorów programie "The Voice Senior"

Zmiany objęły także programy "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". W tym pierwszym prowadzącą będzie Paulina Chylewska. W drugim wymienione zostało całe jury. Z show pożegnali się m.in. Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik.

Nie zobaczymy już także Maryli Rodowicz i Haliny Frąckowiak. Ich miejsca, jak okazało się kilka tygodni temu zajmie Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. Jedną z jurorek ogłoszoną dosłownie przed chwilą będzie Małgorzata Ostrowska.

To ona dołączy do trójki jurorów show TVP

Jak dowiedział się Pudelek do tego składu dołączy także Tatiana Okupnik. Była wokalistka zespołu Blue Cafe występowała niedawno na festiwalu w Opolu. Ma też doświadczenie w ocenianiu uczestników. Brała udział w show TVN a dokładnie w programie "X Factor".

Tatiana to profesjonalistka, której dłuższa przerwa z pewnością nie zaszkodziła, co udowodniła swoim występem w Opolu. Cieszymy się, że zdecydowała się na powrót na scenę oraz do przyjęła zaproszenie do programu. Na pewno świetnie poradzi sobie jako trenerka w "The Voice Senior" - mówi informator Pudelka.