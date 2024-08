Jesienią rusza emisja 15. edycji "The Voice of Poland". Wiadomo już, że w fotelach jurorów ponownie zasiądą Tomson i Baron oraz Lanberry. Teraz ogłoszono nazwisko prowadzącej show.

To ona poprowadzi "The Voice of Poland"

Już od pewnego czasu spekulowano, że będzie to Paulina Chylewska, która w maju wróciła do TVP. Przeszła z Polsatu, w którym pracowała od 2017 roku. Nowa prowadząca "The Voice of Poland" pracowała już w Telewizji Publicznej.

Reklama

Prowadziła m.in. takie programy jak "Rower Błażeja", czy "Kawa, czy herbata". Teraz ponownie zasiliła grono gwiazd TVP i prowadzi programy sportowe. Niebawem zobaczymy ją również w roli prowadzącej muzyczne show TVP.

Dziennikarka zdradziła pewną tajemnicę

Okazuje się, że dziennikarka jest wielką fanką formatu od wielu lat.

Muszę powiedzieć, że właściwie w każde wakacje przypominam sobie te najlepsze, najwspanialsze wykonania. Piękne głosy, super wokaliści, świetni ludzie. Mam zawsze wrażenie, że to jest taka energia, która niesie nie tylko w samym studiu, ale też niesie widzów przed telewizorami. Ja sama oglądam "The Voice of Poland" od chyba pierwszej edycji. (…) I oni spełniają swoje marzenia. Przychodzą do tego programu, żeby spełnić swoje marzenie. I ja też będę spełniać swoje marzenie, bo 15., jubileuszową edycję tego programu będę miała wielką przyjemność poprowadzić. Bardzo się cieszę i naprawdę nie mogę się doczekać - powiedziała Paulina Chylewska.

Program "The Voice of Poland" będzie emitowany od 7 września o godz. 20 w TVP2.