Widzowie żywo reagują na zmiany w programach śniadaniowych. Tak jest w przypadku "Dzień Dobry TVN" i "Pytania na śniadanie". Przez popularną TVN-owską śniadaniówkę przewinęła się już plejada dziennikarskich gwiazd.

Zaledwie kilka miesięcy temu do grona gospodarzy "Dzień Dobry TVN'' dołączyła nowa para. Mowa o Annie Senkarze i Sandrze Hajduk. Teraz jedna z nich podjęła zaskakującą decyzję, którą właśnie postanowiła podzielić z fanami za pomocą mediów społecznościowych.

Specjalistka od brytyjskiej rodziny królewskiej

Reklama

Anna Senkara nie będzie już gospodynią w "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka oficjalnie poinformowała o tym swoich fanów, podkreślając jednak, że nie żegna się całkowicie z widzami. Wygląda na to, że 42-latka wróci do swojej poprzedniej roli, relacjonowania zagranicznych wydarzeń. To właśnie ona spełniała się w roli korespondentki w trakcie koronacji króla Karola i królowej Camilli. Oczywiście Anna Senkara w swoim wpisie nie zapomniała także wspomnieć o Sandrze Hajduk, z którą prowadziła śniadaniówkę.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Pożegnanie prowadzącej "Dzień dobry TVN"

"Zmiany. Kochani, pewnie dla niektórych z Was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia Dzień Dobry TVN. Oczywiście z "Dzień Dobry TVN" się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów. A w kolejnym sezonie zobaczymy się w nowym programie TVN! Więcej szczegółów wkrótce, trzymajcie kciuki za nowe! Sandra Hajduk, dzięki za tę przygodę Girl! To był naprawdę jedyny taki duet!" - napisała w poście opublikowanym przez Senkarę na Instagramie.

OBSERWUJ nas na WhatsApp